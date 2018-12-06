ДТП в США: школьный автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы
Сегодня, 18:29
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В США, в штате Иллинойс столкнулись грузовик с автобусом, который перевозил школьную баскетбольную команду.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию штата и представителей школы.
В результате аварии погибли два человека
Грузовик, который ехал по встречному движению, врезался в школьный автобус с девичьей баскетбольной командой.
В полиции штата сообщили, что ДТП произошло ночью на автомагистрали 74 между городами Блуминтон и Даунс.
Восемь спортсменок, у которых обнаружили незначительные телесные повреждения, доставили в больницу. Еще один человек, который на момент аварии находился в автобусе, был госпитализирован на вертолете.