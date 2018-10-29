29 октября 2018, понедельник

ДТП в Пакистане: автобус сорвался в пропасть, погибли 17 человек

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

В Пакистане автобус упал в пропасть.

Об этом передает Радио Свобода.

В результате погибли не менее 17 пассажиров.

Авария произошла в северной части страны, в районе Кохистан.

Спасатели подняли 17 тел, но искать людей мешает удаленность местности.

Согласно с предварительной информацией, автобус на большой скорости не удержался на скользкой дороге.

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