ДТП в Пакистане: автобус сорвался в пропасть, погибли 17 человек

В Пакистане автобус упал в пропасть.
Об этом передает Радио Свобода.
В результате погибли не менее 17 пассажиров.
Авария произошла в северной части страны, в районе Кохистан.
Спасатели подняли 17 тел, но искать людей мешает удаленность местности.
Согласно с предварительной информацией, автобус на большой скорости не удержался на скользкой дороге.
Новое Время приглашает
1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?Прийти на лекцию
Комментарии
Правила комментирования