ДТП с автобусом в Молдове. Среди пострадавших пятеро украинцев — МИД 8 апреля, 19:25 ДТП с украинцами в Молдове (Фото:Sputnik Молдова/Telegram)

В субботу, 8 апреля, в результате серьезного ДТП в Молдове с участием рейсового автобуса сообщением Кишинев — Киев пострадали пятеро украинцев. Угрозы для их жизни нет.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии Европейской правде.

Он заявил, что большинство людей в автобусе были гражданами Украины и не пострадавшие уже продолжили путешествие в Киев.

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Николенко сообщил, что все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Спикер МИД также отметил, что угроз для жизни пострадавших нет.

В общей сложности, по данным министерства, в автобусе находилось 19 украинцев.

«Украинское посольство взаимодействует с молдавскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств аварии и поддерживает связь с врачами. После завершения лечения консулы помогут нашим гражданам вернуться в Украину», — подытожил Олег Николенко.

По имеющимся данным, из-за технической неисправности автобуса водитель потерял управление им, съехал с дороги и врезался в дерево, после чего транспортное средство перевернулось в кювет.