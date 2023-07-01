При ДТП в Кении погибли почти 50 человек 1 июля, 06:54 По предварительным данным, грузовик с контейнером съехал с дороги и врезался в несколько транспортных средств (иллюстративное фото) (Фото:pexels.com/@artyom-kulakov)

В Лондиане, на западе Кении вечером, 30 июня, произошло масштабное ДТП. По меньшей мере 48 человек погибли.

Об этом сообщает Reuters.



По предварительным данным, грузовик с контейнером съехал с дороги и врезался в несколько транспортных средств. Очевидцы рассказали о перекошенных обломках автомобилей и мотоциклов рядом с поврежденными микроавтобусами и грузовиками. Командир региональной полиции Том Одера сообщил, что число погибших достигло 48 человек.

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«Я увидел мчащийся навстречу прицеп. Я развернулся и спасся от удара в него. Человек, который шел позади меня, подумал, что я хочу что-то купить. Он меня догнал и тут его сбили. Прицеп взлетел с дороги и ударился в другие транспортные. средства», — рассказал очевидец Питер Отиено.

«Страна в отчаянии вместе с семьями, потерявшими близких в ужасном ДТП в Лондиане», — написал в Twitter президент Кении Уильям Руто.