В Канаде столкнулись автобус и грузовик: 15 человек погибли, 10 — госпитализированы

16 июня, 06:53
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Полиция изучает место ДТП (Фото:PortageOnline/Mike Blume/via REUTERS)

Полиция изучает место ДТП (Фото:PortageOnline/Mike Blume/via REUTERS)

На юге канадской провинции Манитоба произошла масштабная авария. В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика, погибли 15 человек.

Об этом сообщает NBC.

Авария произошла недалеко от города Карбери. В автобусе, который направлялся в местное казино, находилось 25 человек, преимущественно пожилого возраста.

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В результате столкновения 15 человек погибли, еще десять получили ранения и были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Водители же обоих транспортных средств выжили и получают медицинскую помощь.

Полиция изучает место ДТП.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ДТП Авария Канада

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