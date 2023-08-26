В Италии автобус с украинскими туристами попал в ДТП: 15 пострадавших, среди них дети 26 августа, 14:48 Автобус с украинскими туристами в Италии попал в ДТП (Фото:Кадр из видео/ANSA)

Вечером в пятницу, 25 августа, в Италии автобус с украинскими туристами попал в ДТП. Известно о 15 пострадавших, среди них семеро несовершеннолетних и двое детей.

Об этом сообщает ANSA.

По данным агентства, инцидент произошел 25 августа в 19:30 на трассе на А4 между населенными пунктами Сан-Джорджо ди Ногаро и Латизана, в направлении Триеста.



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Издание пишет, что четыре человека получили тяжелые ранения, еще десять госпитализированы в более легком состоянии.

Отмечается, что автобус с украинскими туристами, которые возвращались в страну, врезался в фуру, протаранив ее сбоку, из-за «внезапного заноса», который мог быть вызван отвлечением внимания водителя или механической проблемой.