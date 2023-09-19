Смертельное ДТП в Австрии: перевернулся автобус, среди пассажиров были украинцы
Автобус перевернулся на бок (Фото:apa.at)
Рано утром во вторник, 19 сентября, в Австрии произошло ДТП с участием автобуса, пассажирами которого были, в частности, украинцы.
Как сообщает местное издание АРА, в результате аварии погибла женщина, еще около 20 человек получили ранения.
Большинство пострадавших были доставлены в больницу, тяжелые травмы получила гражданка Германии.
Автобус съехал с трассы и перевернулся на бок. Некоторых пассажиров пришлось деблокировать с помощью специального оборудования.
Пассажиры ехали из Берлина до итальянского Триеста. В автобусе находились граждане ряда стран, среди которых Австрия, Словения, Италия, Германия и Украина.
Консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич заявила, что среди пассажиров автобуса было по меньшей мере двое украинцев, пишет Укринформ.
По ее словам, гражданство пострадавших еще выясняется.