Смертельное ДТП в Австрии: перевернулся автобус, среди пассажиров были украинцы 19 сентября, 13:58 Автобус перевернулся на бок (Фото:apa.at)

Рано утром во вторник, 19 сентября, в Австрии произошло ДТП с участием автобуса, пассажирами которого были, в частности, украинцы.

Как сообщает местное издание АРА, в результате аварии погибла женщина, еще около 20 человек получили ранения.

Большинство пострадавших были доставлены в больницу, тяжелые травмы получила гражданка Германии.

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Автобус съехал с трассы и перевернулся на бок. Некоторых пассажиров пришлось деблокировать с помощью специального оборудования.

Пассажиры ехали из Берлина до итальянского Триеста. В автобусе находились граждане ряда стран, среди которых Австрия, Словения, Италия, Германия и Украина.

Консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич заявила, что среди пассажиров автобуса было по меньшей мере двое украинцев, пишет Укринформ.

По ее словам, гражданство пострадавших еще выясняется.