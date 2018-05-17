ДТП со школьным автобусом в Нью-Джерси: два человека погибли, 43 пострадавших

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Автобус вез детей на экскурсию
Фото: KVTB via Twiter

Автобус вез детей на экскурсию

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил о том, что в результате ДТП со школьным автобусом неподалеку города Мант Олив погибли два человека.

Травмы получили 43 человек, передает CNN.

Состояние нескольких пострадавших оценивается как критическое.

Напомним, в американском штате Нью-Джерси школьный автобус, который вез детей на экскурсию, и самосвал столкнулись на загородном шоссе, в результате автобус перевернулся на крышу и получил значительные повреждения.

ДТП взяла под свой контроль Национальная комиссия по безопасности дорожного движения в США.

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