16 сентября 2018, воскресенье

ДТП с украинцами в России: среди погибших - сестры и многодетный отец

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В ДТП погибли четыре украинца
Фото: ДПС РФ

В ДТП погибли четыре украинца

В ДТП на территории Ленинградской области погибли жители Закарпатской и Львовской областей.

Об этом сообщила Людмила Тацюн, жена владельца микроавтобуса, который попал в ДТП в России.

По ее словам, за рулем микроавтобуса находился друг ее супруга - 53-летний житель Хустского района Закарпатской области. У него осталось шестеро детей.

Среди погибших - две женщины лет 30 из Львовской области и еще один закарпатец. По предварительным данным, погибшие женщины были сестрами.

Напомним, что в ночь на 15 сентября микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами (Закарпатская область) столкнулся с грузовиком DAF. В результате ДТП погибли четверо граждан Украины, еще один госпитализирован.

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