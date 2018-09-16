ДТП с украинцами в России: среди погибших - сестры и многодетный отец

В ДТП погибли четыре украинца

В ДТП на территории Ленинградской области погибли жители Закарпатской и Львовской областей.

Об этом сообщила Людмила Тацюн, жена владельца микроавтобуса, который попал в ДТП в России.

По ее словам, за рулем микроавтобуса находился друг ее супруга - 53-летний житель Хустского района Закарпатской области. У него осталось шестеро детей.

Среди погибших - две женщины лет 30 из Львовской области и еще один закарпатец. По предварительным данным, погибшие женщины были сестрами.

Напомним, что в ночь на 15 сентября микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами (Закарпатская область) столкнулся с грузовиком DAF. В результате ДТП погибли четверо граждан Украины, еще один госпитализирован.