Пострадала украинка. В украинском МИД рассказали детали ДТП с пассажирским автобусом в Румынии

ДТП в Румынии с участием автобуса и микроавтобуса, 30 июня 2025 года (Фото: Alo, Iași/ Facebook)

В ночь на 30 июня вблизи города Бакэу в Румынии, на территории коммуны Николая Белческу, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса украинского перевозчика . В салоне автобуса находились 60 граждан Украины, которые следовали по маршруту Украина — Болгария.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, ссылаясь на информацию консульского отдела посольства Украины в Румынии.

Столкновение произошло с микроавтобусом румынской регистрации, в котором ехали пятеро граждан Румынии.

Гражданка Румынии погибла, одна гражданка Украины и двое граждан Румынии получили ранения различной степени. Пострадавшей гражданке Украины оказали медицинскую помощь на месте, в госпитализации она не нуждалась, отметили в МИД.

В Румынии по факту ДТП с участием украинского автобуса открыли уголовное производство. Водители из Украины дали показания в качестве свидетелей. В тот же день перевозчик предоставил другой автобус, и пассажиры продолжили путешествие по маршруту.

Посольство Украины обратилось в местную полицию с официальным запросом, чтобы выяснить все обстоятельства аварии. Дело находится на контроле украинского диппредставительства.

Как сообщало ранее румынское издание Digi24, гражданство 40-летнего водителя автобуса не уточняется, известно лишь, что он не является гражданином Румынии. Тест на алкоголь показал отрицательный результат.

Вечером 25 июня в Румынии произошло ДТП с участием автобуса с 55 гражданами Украины, несколько человек получили ранения.