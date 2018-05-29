ДТП с участием украинского автобуса в Будапеште: в турфирме нашли виновных

Туристическая компания прокомментировала ДТП с участием своего автобуса с украинскими туристами в Будапеште.
В комментарии ТСН представитель турфирмы заверил, что автобус был исправным, а авария произошла из-за несоответствия дорожной разметки.
"Мы считаем с нашей стороны, что дорожная разметка не соответствовала нормальному движению транспорта. Даже если бы водитель в той ситуации максимально применил тормоза, которые были полностью исправны, они не смогли бы остановить машину до барьера", - заявили в турфирме.
Напомним, что в ночь на 29 мая в Будапеште туристический автобус из Украины попал в ДТП. Двухэтажный автобус Setra на скорости въехал в 3,5 метровый ограничитель высоты, в результате поврежден второй этаж.
По предварительным данным, пострадали в общей сложности 28 человек, из них восемь получили тяжелые травмы. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
Полиция Будапешта возбудила уголовное дело по факту этого ДТП. Водителя автобуса взяли под стражу.
Комментарии
Правила комментирования