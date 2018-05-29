ДТП с участием украинского автобуса в Будапеште: в турфирме нашли виновных

Туристическая компания прокомментировала ДТП с участием своего автобуса с украинскими туристами в Будапеште.

В комментарии ТСН представитель турфирмы заверил, что автобус был исправным, а авария произошла из-за несоответствия дорожной разметки.

"Мы считаем с нашей стороны, что дорожная разметка не соответствовала нормальному движению транспорта. Даже если бы водитель в той ситуации максимально применил тормоза, которые были полностью исправны, они не смогли бы остановить машину до барьера", - заявили в турфирме.

Напомним, что в ночь на 29 мая в Будапеште туристический автобус из Украины попал в ДТП. Двухэтажный автобус Setra на скорости въехал в 3,5 метровый ограничитель высоты, в результате поврежден второй этаж.

По предварительным данным, пострадали в общей сложности 28 человек, из них восемь получили тяжелые травмы. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Полиция Будапешта возбудила уголовное дело по факту этого ДТП. Водителя автобуса взяли под стражу.