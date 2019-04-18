ДТП с туристическим автобусом на Мадейре: количество жертв возросло до 29 Сегодня, 08:00 2366 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Duarte Sa В результате ДТП погибли 29 человек, все жертвы трагедии - граждане Германии REUTERS/Duarte Sa

В результате ДТП на португальском острове Мадейра погибли 29 человек.

Согласно заявлению президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза, все погибшие туристы являются гражданами Германии, сообщает DW.



По данным местных спасательных служб, авария произошла в среду примерно в 18.30 по местному времени в местечке Канису, расположенном восточнее административного центра острова Фуншал. Автобус, в котором находилось около 50 туристов, потерял управление на повороте, съехал с дороги и упал на крышу жилого дома.

Как сообщил мэр Канису Фелипе Соуза, на месте трагедии погибли 11 мужчин и 17 женщин. Еще одна женщины скончалась от травм в клинике. По данным местных СМИ, все погибшие были в возрасте от 40 до 50 лет.

В связи с трагедией власти острова объявили трехдневный траур.

Напомним, 17 апреля, на португальском острове Мадейра перевернулся туристический автобус.

