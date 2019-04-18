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ДТП с туристическим автобусом на Мадейре: количество жертв возросло до 29

Сегодня, 08:00
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ДТП с туристическим автобусом на Мадейре: количество жертв возросло до 29 - фото

REUTERS/Duarte Sa

В результате ДТП погибли 29 человек, все жертвы трагедии - граждане Германии

В результате ДТП на португальском острове Мадейра погибли 29 человек.

Согласно заявлению президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза, все погибшие туристы являются гражданами Германии, сообщает DW.

По данным местных спасательных служб, авария произошла в среду примерно в 18.30 по местному времени в местечке Канису, расположенном восточнее административного центра острова Фуншал. Автобус, в котором находилось около 50 туристов, потерял управление на повороте, съехал с дороги и упал на крышу жилого дома. 

Как сообщил мэр Канису Фелипе Соуза, на месте трагедии погибли 11 мужчин и 17 женщин. Еще одна женщины скончалась от травм в клинике. По данным местных СМИ, все погибшие были в возрасте от 40 до 50 лет.

В связи с трагедией власти острова объявили трехдневный траур.

Напомним, 17 апреля, на португальском острове Мадейра перевернулся туристический автобус.

Теги:   Португалия Мадейра ДТП

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