ДТП с тремя погибшими: в Польше вынесли приговор водителю украинского автобуса Сегодня, 17:42 Цей матеріал також доступний українською nowiny24. pl В ДТП погибли три человека nowiny24. pl

Окружной суд польского Перемышля приговорил к 6,5 годам лишения свободы водителя украинского туристического автобуса, который спровоцировал смертельное ДТП в августе 2018 года.

Как сообщает Польское радио, 42-летнего Николая Л. обязали заплатить по 10 тысяч злотых четырем пострадавшим, ему также запрещено управлять любыми транспортными средствами в Польше сроком на 15 лет.

По мнению стороны обвинения, водитель сознательно проигнорировал предупреждающие знаки и знаки ограничения скорости, в результате чего автобус на крутом повороте протаранил энергоемкий барьер, съехал с дороги, несколько раз перевернувшись. Перед ДТП он ехал со скоростью 70−72 км в час, хотя на том участке дороги установлено ограничение до 30 км в час.

Защита украинского водителя планирует обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

В своем последнем слове Николай Л. попросил прощения у пострадавших и их семей. Он сказал, что не виноват в том, что он остался жив, а жертвы — погибли.

Напомним, что 18 августа 2018 года в Польше разбился экскурсионный автобус, перевозивший туристов из Украины в Австрию. В результате ДТП погибли три человека, а 50 человек получили ранения.