Два человека погибли и 33 получили ранения в результате ДТП в Хорватии с автобусом с сербскими номерами, произошедшего на автомагистрали A3 в направлении Загреба.

Об этом сообщил хорватский общественный вещатель HRT.

Министерство иностранных и европейских дел Хорватии сообщило, что погибшие являются гражданами Хорватии и Черногории. Пострадавшие находятся в больницах, их жизни ничто не угрожает.

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Пассажир Марин Евич рассказал, что около 07:30 автобус перелетел через обочину, после чего врезался в ограждение.

«Мы скользили и кувыркались по полю несколько десятков метров», — рассказал он.

По словам Евича, когда автобус остановился, он услышал стоны и крики. В задней части салона он увидел множество пострадавших.

«Два человека были прижаты сиденьем рядом с моими ногами. Было много людей, истекавших кровью, а один молодой человек находился в состоянии шока», — рассказал он.

Еще один пассажир по имени Никола Голубович рассказал, что водители поменялись местами на остановке незадолго до аварии.

«Они поменялись местами на остановке, и водитель уснул через несколько минут», — утверждает он.

Министр здравоохранения Ирена Хрстич сообщила, что шесть пассажиров автобуса получили серьезные травмы, а еще 27 — легкие. Она также подтвердила, что оба водителя автобуса пострадали, однако на момент заявления у нее не было информации о тяжести их травм.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.