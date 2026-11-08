В Хорватии перевернулся автобус с сербскими номерами: два человека погибли, 33 пострадали — видео
ДТП с участием автобуса произошло 8 ноября около 07:30 (Фото: Кадр видео N1 Beograd via X)
Два человека погибли и 33 получили ранения в результате ДТП в Хорватии с автобусом с сербскими номерами, произошедшего на автомагистрали A3 в направлении Загреба.
Об этом сообщил хорватский общественный вещатель HRT.
Министерство иностранных и европейских дел Хорватии сообщило, что погибшие являются гражданами Хорватии и Черногории. Пострадавшие находятся в больницах, их жизни ничто не угрожает.
Пассажир Марин Евич рассказал, что около 07:30 автобус перелетел через обочину, после чего врезался в ограждение.
«Мы скользили и кувыркались по полю несколько десятков метров», — рассказал он.
По словам Евича, когда автобус остановился, он услышал стоны и крики. В задней части салона он увидел множество пострадавших.
«Два человека были прижаты сиденьем рядом с моими ногами. Было много людей, истекавших кровью, а один молодой человек находился в состоянии шока», — рассказал он.
Еще один пассажир по имени Никола Голубович рассказал, что водители поменялись местами на остановке незадолго до аварии.
«Они поменялись местами на остановке, и водитель уснул через несколько минут», — утверждает он.
Министр здравоохранения Ирена Хрстич сообщила, что шесть пассажиров автобуса получили серьезные травмы, а еще 27 — легкие. Она также подтвердила, что оба водителя автобуса пострадали, однако на момент заявления у нее не было информации о тяжести их травм.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.