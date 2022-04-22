Несколько друзей Путина загадочно «исчезли» после начала войны против Украины — Bild 22 апреля, 12:23 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

В России ряд бывших близких соратников Владимира Путина исчезли с начала войны против Украины, причем некоторые из них при загадочных обстоятельствах, пишет Bild.



Война России против Украины — главные события 22 апреля

Журнал отмечает, что некоторые из союзников Путина потеряли «свою свободу или жизнь».

Издание напоминает, что в самый разгар боевых действий внезапно бесследно исчез министр обороны Путина РФ Сергей Шойгу. Ряд СМИ сообщали, что у него проблемы со здоровьем. Теперь Шойгу снова появился публично. Однако как отмечает Bild, первые видео с якобы «живым» министром многие считали смонтированным.

Видео дня

Кроме того, в московской тюрьме Лефортово с начала апреля находится глава пятой службы ФСБ Сергей Беседа. Официальная версия — «по подозрению в хищении государственных средств». Неофициально это обвинение традиционно выдвигается в России только тогда, когда сторонники Путина впадают в немилость, пишет издание.

Неофициально причиной заключения Беседы является то, что «война в Украине идет не так, как планировал Путин». Также российский президент опасается, что информацию о планах вторжения передали Западу именно из разведывательных кругов.

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С арестом Беседы Путин смог не только очистить свою секретную службу, но и послать четкий сигнал всем остальным: «если вы предадите меня, вы окажетесь в тюрьме», отмечает журнал.

Также в середине марта был арестован генерал Роман Гаврилов, который занимал пост заместителя Росгвардии. Однако арест официально не был подтвержден. Российское телевидение сообщило, что Гаврилов был уволен.

Bild обращает внимание, что всего за день до ареста Гаврилова Путин оправдал войну в Украине в своей речи перед своим правительством и выступил против «предателей».

По словам журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, существует две версии ареста генерала: раскрытие военной информации, которая привела к гибели солдат, либо «растрата топлива».

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