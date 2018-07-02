Дружба с США и борьба с преступностью: новый президент Мексики озвучил свои задачи

Андрес Мануэль Лопес Обрадор обещает подружиться с США и бороться с преступностью

Представитель левых националистических сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который одержал победу на выборах президента Мексики, намерен наладить дружеские отношения с США при учете национальных интересов своей страны и проживающих в США мексиканцев.

Среди своих задач Лопес Обрадор также назвал борьбу с коррупцией, которую считает главной причиной социального неравенства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Избавление от коррупции будет одной из главных задач нового руководства", - подчеркнул он.

Он также пообещал, что в области борьбы с преступностью будет уделять основное внимание устранению причин, порождающих насилие.

Ранее сообщалось, что согласно результатам опросов, 64-летний Лопес Обрадор, представляющий Движение национального возрождения (МОРЕНА), набирает 49% голосов на выборах президента Мексики.