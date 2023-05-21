«Путин сюда больше не приедет». СМИ нашли заброшенную виллу близкого друга диктатора в Финляндии 21 мая, 16:20 Близкий друг Путина построил для него виллу в Финляндии (Фото:Sputnik Gavriil Grigorov / Kremlin via REUTERS)

Расследователи издания The Insider обнаружили на берегу озера в Финляндии трехэтажную виллу, которую построил однокурсник и близкий друг российского диктатора Владимира Путина Виктор Хмарин. Туда Путин с друзьями планировал приезжать на охоту и рыбалку.

Виктор Хмарин — однокурсник Путина по Ленинградскому госуниверситету. Как пишет The Insider, он играл важную роль во взаимоотношениях Путина с Тамбовской ОПГ, активно лоббирует принятие Госдумой нужных ему законов и финансирует кремлевские пропагандистские проекты.

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А кроме того — построил для Путина рыбацкий дом на финском озере Сайма.

«Понимаете, каждый из друзей старался построить базу отдыха, чтобы туда приезжал Владимир Владимирович и через него решались какие-то важные вопросы», — рассказал изданию на условиях анонимности петербургский бизнесмен, хорошо знающий некоторых членов кооператива Озеро.

Журналисты побывали в «путинском доме» в Финляндии и выяснили, что он уже несколько лет заброшен, поскольку Путин вряд ли туда приедет.

«Дверь главного дома Хмарина в Финляндии неожиданно оказалась открытой. Внутри обнаружились работающие отопление и лифт. Повсюду лежали дорогие строительные материалы, торчали электрические провода и нераспакованные коробки с эксклюзивной керамической плиткой, холодильниками, умывальниками и другой сантехникой», — описывают увиденное журналисты.

Согласно генплану, который оказался в распоряжении издания, в доме имеются рабочий кабинет, обеденный зал, винный погреб, бильярдная, подземный гараж, небольшой бассейн, сауна и восемь туалетов. Отделкой помещений занимались рабочие, привезенные из России, а на части коробок некий «ЛВ» сделал надписи: «Без моего согласования коробки не трогать».

Фото: The Insider

Как пишет The Insider, примерная стоимость рыбацкого хозяйства на озере Сайма оценивается в 3 млн евро. Подготовка участка обошлась в 120 тысяч евро, вилла — в 500 тысяч, дом охраны — в 200 тысяч, еще 400 тысяч ушли на покупку стройматериалов. И это не считая стоимости рыбацкого дома, хозблока, деревянных мостиков, дорожек, ледника и прочего.

Как выяснили журналисты, за время строительства виллы там сменилось несколько бригад строителей: одни уходили недовольные зарплатой, другие — условиями труда. Отказались работать с Хмариным и финские специалисты, пишет издание.

Авторы расследования пообщались с одним из финнов, который подводил коммуникации к главному дому. Тот с неохотой вспоминает клиентов из России: «Счета оплачивались с трудом, каждый раз по пять раз выяснялось, за что этот счет. Постоянно нужно было доказывать. Мы отказались с ними работать, и представителя Хмарина, который занимался оплатой счетов, в конце концов выставили за дверь».

Журналисты вспоминают, что в июле 2017 году Путин приезжал с визитом в финский город Савонлинна, который находится в 10 км от виллы на озере Сайма. Его встречал тогдашний президент Финляндии Саули Ниинистё с супругой. Как писала местная пресса, из-за визита хозяина Кремля жизнь маленького городка была парализована, а такого количества российских охранников финны никогда раньше не видели.

По информации источника The Insider в спецслужбах, пока Путин вел переговоры с финским коллегой, один из помощников Хмарина, включенный в официальную делегацию, тайно съездил на виллу и приказал свернуть все строительные работы.

«Рабочим он сообщил, что времена настали другие и Путину не до финской рыбалки», — рассказывает издание.

Судя по всему, пишут журналисты, недвижимость Хмарин списал в убыток: покупателя на 850-метровое трехэтажное здание с другими постройками не нашлось, поскольку владеть загородным домом таких размеров для финнов считается неприличным.