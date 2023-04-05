Друг Путина. Российский олигарх не смог купить аэропорт в Германии — Bild 5 апреля, 17:44 Виктор Харитонин (Фото:Скриншот/Youtube/ХКС)

Российский олигарх Виктор Харитонин не смог купить аэропорт Франкфурт-Хан на западе Германии, сообщает Bild

Издание пишет, что Франкфурт-Хан — единственный крупный аэропорт в западной федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Воздушная гавань выгодно расположена между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом. Она была построена в 1950-е как авиабаза США, а затем стала принимать и гражданские рейсы. С осени 2021 года аэропорт оказался неплатежеспособным и был выставлен на продажу.

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Журналисты заявили, что интерес к активу проявил российский бизнесмен Виктор Харитонин, который владеет компанией Фармстандарт, одним из главных производителей вакцины Спутник V. Его состояние оценивается в $1,4 млрд.

Немецкие СМИ его называют «другом Путина» с «хорошими связями в Кремле». Харитонин находится под санкциями США, но не включен в санкционные списки Евросоюза.

В начале февраля сообщалось, что связанная с Харитониным фирма NR Holding покупает аэропорт Франкфурт-Хан за 20 млн евро. Тогда это вызвало возмущение в немецком обществе и среди политиков.

Аэропорт перекупила компания Triwo AG из Трира, предложившая более высокую цену. Точная сумма сделки не разглашается.

Triwo AG принадлежит главе Союза торгово-промышленных палат Германии Петеру Адриану. Он уже пообещал, что сохранит регулярные рейсы и рабочие места для 400 сотрудников воздушной гавани.