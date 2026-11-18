В Молдове пять вражеских дронов упали вблизи населённых пунктов (Фото: REUTERS/Stringer)

На фоне массированных российских атак на Украину 17 ноября в воздушное пространство Молдовы залетели семь беспилотников. Пять из них упали вблизи населенных пунктов.

Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы в Facebook.

По данным ведомства, несанкционированные полёты беспилотников были зафиксированы с 15:45 до 18:10.

Пять дронов упали вблизи населённых пунктов Челтуйтори, Погорничени, Погребени, Кухурешти-де-Жос и Баксани.

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Еще один беспилотник, по всей видимости, упал в Окницком районе, а седьмой исчез из систем мониторинга вблизи города Леова, двигаясь в направлении государственной границы.

Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Вечером 17 ноября работа шести контрольно-пропускных пунктов на границе между Украиной и Молдовой была временно приостановлена из соображений безопасности после того, как над молдавским воздушным пространством пролетели дроны.

17 ноября во время массированной российской атаки на Украину дрон дважды нарушил воздушное пространство Молдовы, а впоследствии появилась информация о шахиде, летевшем в сторону Кишинева.