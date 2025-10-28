В Эстонии возле военной базы зафиксировали два неизвестных дрона, один из них сбили

На юге Эстонии возле военной базы Reedo зафиксировали два беспилотника неизвестного происхождения . Один из них удалось сбить, однако его обломки так и не нашли. Об этом во вторник, 28 октября, сообщило издание Postimees .

«17 октября в 16:30 союзники обнаружили дроны, летевшие вблизи военного городка 2-й пехотной бригады. Один из них был сбит из антидронового ружья», — заявила пресс-секретарь Генштаба Сил обороны Лийз Ваксманн.

По ее словам, Силы обороны страны совместно с полицией и пограничной охраной пытались найти обломки сбитого дрона, но в районе предполагаемого падения его не обнаружили.

Больше деталей в ведомстве не раскрыли, отметив, что «Силы обороны не комментируют детально инциденты, связанные с безопасностью».

База Reedo расположена неподалеку от Тарту. Там также дислоцируется 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка США — бронетанковое разведывательное подразделение.

26 августа в волости Эльва Тартуского уезда Эстонии нашли обломки ударного дрона. По данным полиции, это был военный дрон, к которому была прикреплена взрывчатка, которая после падения сдетонировала.

Правоохранители предполагают, что это был украинский дрон, который залетел в воздушное пространство Эстонии из-за подавления GPS-сигнала со стороны России.