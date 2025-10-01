Неизвестные дроны в районе аэропорта обнаружили сотрудники диспетчерского пункта во вторник, 30 сентября, в 20:17. Примерно в 21:50 полиция выехала на вызов и начала поиск оператора, но не смогла его найти.

«Мы наблюдали дрон в воздухе, но не смогли установить лицо, которое им управляла. Через некоторое время мы завершили операцию на месте происшествия», — отметил представитель полицейского округа Нурланн Мортен Соренсен.

Кроме того, дроны в запрещенной для полета зоне были замечены возле аэропорта вечером в воскресенье, 28 сентября. Тогда один из самолетов авиакомпании Widerøe был перенаправлен из аэропорта Бреннейсунн на другой аэродром.

Пресс-секретарь компании Avinor, управляющей норвежскими аэропортами, Каролина Персен отметила, что несмотря на инцидент, последний рейс приземлился по плану.

Аэропорт возобновит свою работу утром 1 октября.

30 сентября в Норвегии полиция получила сообщение о беспилотнике над газовым месторождением Equinor в Северном море.

Вечером 28 сентября в Норвегии из-за неизвестного дрона развернулся пассажирский авиарейс, следовавший из Осло в город Бардуфосс на севере страны.

27 сентября в Норвегии зафиксировали пролет беспилотников над военной авиабазой Эрланд.

Ранее о похожих инцидентах сообщали в Швеции и Дании, где также замечали беспилотники над военными объектами.

23 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщал, что РФ один раз весной и дважды летом 2025 года нарушила ее воздушное пространство.

Последние российские провокации на территории стран НАТО — что известно

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. По данным СМИ, БпЛА РФ, предположительно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Веке, где он исчез с радаров. Там также указали, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созвала заседание Совбеза.

Инфографика: NV

23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании не выяснила.

23 сентября Североатлантический совет НАТО собрался для проведения консультаций в соответствии со статьей 4 и решительного осуждения нарушения Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября. Альянс обвинил РФ в эскалации и пообещал «решительный ответ».