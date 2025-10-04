Во время визита делегации из Украины и обмена боевым опытом украинские военные успешно сбили несколько дронов в небе Дании . Об этом 4 октября сообщил Генштаб ВСУ.

Специалисты по противодействию ударным беспилотникам подняли в воздух дрон Стинг, который точно попал в датский Банши.

На демонстрацию были приглашены представители разных европейских стран, которые воочию смогли оценить эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами.

Сбитие зафиксировали на видео, а после показа украинские пилоты БпЛА получили десятки вопросов от иностранных коллег.

«Украина продолжает обучать европейцев противодействовать новым вызовам. Вместе мы усиливаем обороноспособность Европы!» — добавили в Генштабе.

В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена приостановил работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании не выяснила.

25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, рядом с аэропортом Ольборга расположена авиабаза, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger. На авиабазе Ольборга также дислоцируется элитное спецподразделение Jægerkorps, а на авиабазе Скридструп, где тоже зафиксировали дроны, обслуживают истребители F-16.

Вечером 25 сентября в Дании в третий раз за месяц пришлось закрыть аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные развернули миссию в Дании для распространения опыта противодействия дронам. По его словам, это поможет создать европейскую систему защиты воздушного пространства от угроз.