В Дании ночью фиксировали дроны над главной авиабазой Королевских ВВС и другими военными объектами

Неизвестные дроны летали над авиабазой Каруп в Дании ночью 27 сентября 2025 года (Фото: pixabay.com)

В Дании в ночь на субботу, 27 сентября, снова фиксировали неизвестные дроны, которые летали над военными объектами, пишет DR News.

Министерство обороны Дании подтвердило, что БпЛА заметили в нескольких местах. По данным военных, были привлечены подразделения для реагирования на инциденты.

Одним из мест, где ночью видели дроны, является авиабаза Каруп. По словам дежурного офицера полиции Центральной и Западной Ютландии Саймона Скелкьера, внутри и снаружи ограждения аэродрома в 20:00 было замечено до двух БпЛА.

Реклама

Каруп является главной авиабазой Королевских ВВС Дании (RDAF), там работают около 3500 сотрудников. На аэродроме расположены оперативные командования Королевской датской армии, подразделения Воздушных сил, также там дислоцируются вертолеты Вооруженных сил Дании и школа RDAF.

Российское посольство в Дании отрицает, что Москва причастна к дроновым провокациям в стране. Как пишет DR, россияне цинично утверждают, что инциденты «будут использованы как повод для эскалации напряженности в интересах сил, которые всеми средствами пытаются продолжить конфликт в Украине и распространить его на другие страны».

Ранее 27 сентября сообщалось о новых инцидентах с неизвестными БпЛА в Литве и в Швеции.

23 и 25 сентября в Дании сообщали о полетах неизвестных беспилотников, из-за чего аэропорты Ольборга и Копенгагена вынужденно закрывали. Также сообщалось о пролете БпЛА вблизи авиабазы Ольборг.

26 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа уже находится в состоянии гибридной войны. Официального подтверждения относительно виновников инцидентов с дронами пока нет, но главной угрозой в Дании считают Россию.

ISW сообщает, что Россия имеет отношение к дроновым провокациям в Европе, Москва пытается изучить ПВО и реакцию НАТО для того, чтобы использовать это в будущем потенциальном конфликте с Альянсом.