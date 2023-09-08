Прилетел беспилотник. В Брянске второй день подряд пожар на заводе, который производит детали для Искандеров — росСМИ 8 сентября, 18:01 Пожар на территории завода Кремний ЭЛ 8 сентября 2023 года (Фото:скриншот видео / SOTA / Telegram)

Беспилотник врезался в здание крупного российского завода по выпуску микроэлектроники Кремний ЭЛ в Брянске в пятницу, 8 сентября, передает Telegram-канал Baza.

Обновлено в 18:20. Telegram-канал Shot пишет, что «подавленный РЭБ» беспилотник упал на здание железнодорожного вокзала в Брянске и выбил несколько окон, всех пассажиров эвакуировали.

Видео дня

По информации канала, в результате попадания начался пожар на пятом этаже восьмиэтажного административного корпуса, из здания вывели людей.



Как пишет канал Осторожно, новости со ссылкой на местных жителей, начался пожар в административном здании, полиция перекрыла улицу рядом с заводом.

В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что беспилотник «самолетного типа» «сбили на подлете к Выгоничскому району», по его версии, «пострадавших и разрушений нет».



Минобороны страны-террориста России позже отчиталось о «перехвате» трех беспилотников над Брянском. Богомаз вскоре объявил, что «обломки» беспилотника «попали в административное здание» и вызвали пожар.

Последний раз Кремний ЭЛ горел накануне, 7 сентября. Тогда российские Telegram-каналы утверждали, что дрон повредил административное здание завода.



Также беспилотник упал на Кремний ЭЛ в ночь на 30 августа, когда дроны массированно атаковали объекты в разных областях страны-агрессора России.

Российское издание Важные истории писало, что завод обслуживает концерны Алмаз-Антей, Аэрокосмическое оборудование, Созвездие и Вега, производит комплектующие для ракетных комплексов Искандер.

