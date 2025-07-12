Фройдинг объяснил, на каком этапе находится проект по дронам-перехватчикам для Украины

12 июля, 20:32
Кристиан Фройдинг, руководитель специального штаба по вопросам Украины при минобороны Германии (Фото: Kay Nietfeld / DPA via Reuters)

Германия работает над разработкой дронов-перехватчиков, но пока сложно прогнозировать конкретные сроки, когда Украина увидит результаты сотрудничества.

Об этом заявил в субботу, 12 июля, главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг во время визита в Киев, сообщает Интерфакс-Украина.

«Я думаю, что понадобится некоторое время, прежде чем мы разработаем конкретный план и будем иметь какие-то технические средства для таких дронов, возможности борьбы с дронами. Мне трудно сказать в настоящее время, когда мы действительно будем иметь такие возможности в стране», — пояснил он.

В то же время Фройдинг подчеркнул, что Германия осознает важность этих технологий.

«Я могу пообещать, что мы будем работать, что это произойдет как можно скорее, поскольку потребность для нас вполне очевидна», — подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что Украина нашла решение сбивать 700−1000 российских дронов ежедневно дронами-перехватчиками, но для этого нужны финансы партнеров.

Зеленский также сообщал, что в ночь на 4 июля, во время массированной атаки РФ над территорией Украины действовали дроны-перехватчики. Зафиксированы десятки сбитых самолетов.

В тот же день командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Мадяр (Бровди) предупредил о вероятности использования Россией для одновременной атаки на Украину 1000 и более беспилотников в течение суток.

27 июня министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина вводит новые разработки — «дроны-перехватчики», а также другие инструменты, о которых не разглашается.

3 июля Зеленский сообщил, что Украина заключила соглашения с несколькими американскими компаниями по совместному производству беспилотников, включая дроны-перехватчики.

