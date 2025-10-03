Над бельгийской военной базой Эльзенборн, расположенной вблизи границы с Германией , в ночь на пятницу, 3 октября, фиксировали 15 беспилотников. Об этом пишет издание VRT NWS со ссылкой на источники.

По данным издания, немецкая полиция города Дюрен заметила дроны около 01:45 ночи (02:45 по Киеву). Они пролетели над военной базой в Бельгии и затем попали в воздушное пространство Германии.

Система мониторинга Бельгии зафиксировала 15 беспилотников, которые обнаружили как на бельгийской, так и на немецкой стороне военной базы на разных высотах.

Пока неизвестно, откуда появились дроны и кто ими управлял. Министерство обороны Бельгии расследует этот инцидент.

Эксперт по вопросам обороны Йенс Франссен назвал странным пролет дронов над Эльсенборном, поскольку там «не так много того, за чем можно шпионить». Логичным был бы пролет над базой Кляйне-Брогель, где хранятся американские ядерные боеголовки, говорит Франссен. Он подчеркнул потребность в системах, которые могут отслеживать и идентифицировать небольшие БпЛА

Франссен также не исключил, что за провокацией стоит страна-агрессор Россия. Но пока конкретных доказательств нет, продолжается расследование.

Военная база Эльзенборн площадью 28 квадратных километров расположена вблизи границы с Германией. Она служит учебным лагерем для армии, включая зону безопасности, где проводятся стрельбы и испытания беспилотников.

Ранее 3 октября сообщалось, что аэропорт Мюнхена ночью временно прекратил работу после того, как поблизости было замечено несколько беспилотников.

Активность дронов в Европе — главное

23 сентября аэропорт Копенгагена в Дании был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. 25 сентября над Данией снова заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В тот же день закрывать аэропорт Ольборг.

23 сентября в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов.

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, в частности электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.

До этого ряд стран заявили о нарушении воздушного пространства или провокации с участием российских военных самолетов. В частности 19 сентября истребители МиГ-31 РФ без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.