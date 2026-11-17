Во вторник, 17 ноября, во время массированной российской атаки на Украину дрон дважды нарушил воздушное пространство Молдовы, а впоследствии появилась информация о шахеде, летевшем в сторону Кишинева.

В связи с этим в 16:27 власти закрыли всё воздушное пространство страны. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker со ссылкой на Минобороны Молдовы.

По данным ведомства, впервые дрон типа шахед залетел в Молдову в 15:49 со стороны села Гребеники Одесской области и направился в сторону Тирасполя, после чего вернулся в Украину.

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В 16:02 тот же беспилотник снова пересек границу — на этот раз со стороны Великоплоского Одесской области — и полетел в направлении села Малаешты Криулянского района.

Впоследствии молдавские военные получили информацию об еще одном шахеде, который двигался с юга в сторону кишиневского сектора Ботаника. Тогда правительство и закрыло воздушное пространство страны.

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Министерство обороны Молдовы призвало граждан не приближаться к подозрительным дронам или их обломкам и не прикасаться к ним, а отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

В ночь на 17 ноября Россия атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М, Циркон и С-400, крылатыми ракетами Искандер-К, управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, а также 306 беспилотниками различных типов. По данным Воздушных сил, ПВО уничтожила 211 воздушных целей, попадания зафиксированы на 44 объектах.