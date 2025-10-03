В Германии 2 октября неизвестные беспилотники кружили не только над аэропортом Мюнхена , но и над авиабазой в Эрдинге, где расположен центр испытаний дронов нового поколения. Об этом 3 октября сообщает таблоид Bild .

Как сообщает Bild со ссылкой на очевидцев, первые аппараты над базой появились около 19:30 по местному времени — на час раньше, чем над аэропортом Мюнхена, расположенным в 8 км.

Реклама

По словам очевидцев, размах крыльев беспилотников составлял от 60 см до одного метра.

Аэропорт Мюнхена ночью, с четверга 2 октября на пятницу 3 октября, временно прекратил работу после того, как поблизости было замечено несколько беспилотников неизвестного происхождения.

Инфографика: NV

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, включая электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.

В ответ на рост количества таких случаев правительство Германии планирует создать совместный центр противодействия дронам с участием полиции и Бундесвера, сообщал Spiegel.

Spiegel пишет, что немецкие следователи проверяют возможную связь между подозрительным грузовым судном РФ и группой дронов, которые в конце сентября были замечены над Шлезвиг-Гольштейном.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры для запуска и управления дронами против европейских стран. Он призвал закрыть для российских судов Балтийское и другие моря и усилить санкции, чтобы ограничить торговлю энергоресурсами и инфраструктуру российского танкерного флота.