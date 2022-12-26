Воздушные силы Южной Кореи не смогли сбить дроны КНДР, один из беспилотников достиг Сеула — СМИ 26 декабря, 12:28 Жители Южной Кореи наблюдают за новостями о вторжении северокорейских беспилотников (Фото:Yonhap)

Воздушные силы Южной Кореи не смогли сбить северокорейские дроны, которые вторглись в воздушное пространство страны в понедельник, 26 декабря, пишет Yonhap.

По данным издания, военные произвели более 100 выстрелов по беспилотникам, но они оказались безрезультатными.

Отмечается, что один из дронов КНДР пролетел над жилыми районами недалеко от города Пхаджу в провинции Кенгидо, затем поднялся в небо над столицей Южной Кореи Сеулом, а потом скрылся.

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Военные идентифицировали БПЛА не только с помощью средств обнаружения, но и невооруженным глазом.

Размеры беспилотников идентичны северокорейским дронам, которые проникли в Южную Корею в 2014 году.

26 декабря беспилотники КНДР пересекли границу Южной Кореи. Сеул поднял по тревоге истребители, ударный вертолет и средства ПВО.

Южная Корея зафиксировала несколько «неопознанных объектов», предположительно дронов, в приграничных районах провинции Кенгидо.

Для перехвата северокорейских беспилотников Сеул задействовал легкий штурмовик KA-1, но по неизвестной причине он разбился в округе Хоэнсон, примерно в 140 километрах к востоку от Сеула. Оба пилота выжили.

В последний раз северокорейские беспилотники фиксировали у границ Южной Кореи в 2017 году.

Напряженность в регионе растет на фоне последнего запуска КНДР, предположительно, баллистических ракет в сторону Японского моря.

КНДР провела 36 пусков ракет с начала года. Около половины их них пришлось на период с конца сентября. Одна из баллистических ракет средней дальности пролетела над Японией, еще одна — упала в 200 км от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея будет названа «врагом» в стратегии национальной безопасности Южной Кореи, обнародование которой ожидается в январе. Ужесточение риторики происходит на фоне демонстрации потенциалов сторон в Тихом океане.