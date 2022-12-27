Военные Южной Кореи публично извинились за неспособность сбить дроны КНДР

27 декабря, 12:03
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Северокорейский дрон, который был сбит в Южной Корее в 2017 году. Подобный вторгся в страну 26 декабря 2022 года (Фото:Yonhap)

Северокорейский дрон, который был сбит в Южной Корее в 2017 году. Подобный вторгся в страну 26 декабря 2022 года (Фото:Yonhap)

Военные Южной Кореи принесли публичные извинения за неудачную операцию по перехвату дронов КНДР, которые вторглись на территорию страны 26 декабря.

Об этом говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов, пишет Yonhap.

«Мы сожалеем, что, хотя наши военные обнаружили и отследили беспилотники, мы не смогли их сбить. В итоге мы вызвали большую озабоченность общественности из-за недостаточной готовности вооруженных сил», — отметил один из генералов.

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Он пояснил, что у военных есть ограничения в обнаружении и поражении небольших разведывательных дронов, в то время как они все еще способны противостоять угрозам со стороны более крупных ударных беспилотников.

Чтобы лучше справляться с угрозами беспилотников, военные планируют проводить соответствующие регулярные учения и внедрять платформы, способные сбивать беспилотники без ущерба для гражданского населения.

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Военные также будут добиваться скорейшего создания подразделения беспилотников для проведения операций по наблюдению и разведке ключевых военных объектов противника.

26 декабря беспилотники КНДР пересекли границу Южной Кореи. Сеул поднял по тревоге истребители, ударный вертолет и средства ПВО.

Южная Корея зафиксировала несколько «неопознанных объектов», предположительно дронов, в приграничных районах провинции Кенгидо.

https://www.youtube.com/watch?v=7C05O_0NiAU&feature=emb_title

Для перехвата северокорейских беспилотников Сеул задействовал легкий штурмовик KA-1, но по неизвестной причине он разбился в округе Хоэнсон, примерно в 140 километрах к востоку от Сеула. Оба пилота выжили.

Военные Южной Кореи не смогли сбить ни один из пяти дронов. Один из беспилотников достиг Сеула.

В последний раз северокорейские беспилотники фиксировали у границ Южной Кореи в 2017 году.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Южная Корея КНДР Дроны

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