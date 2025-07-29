Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что литовские военные пока не сбивают неизвестные дроны , которые нарушают воздушное пространство страны, в отличие от Беларуси. Об этом она сообщила в интервью изданию Delfi .

По словам Шакалиене, к подобным инцидентам следовало готовиться еще с начала полномасштабной войны России против Украины. В то же время она подчеркнула, что ситуация в Беларуси, где недавно вблизи Минска был сбит беспилотник, «существенно отличается» от литовской.

Глава оборонного ведомства призвала не делать прямые аналогии между странами, ведь, по ее словам, действия Минска не могут быть примером для подражания из-за различий в среде безопасности.

«Что касается того, что мы не можем сбить беспилотник, то именно в этом и заключается вопрос. До этого мы должны были очень четко договориться, какой риск мы берем на себя, уничтожая объекты, которые потенциально не представляют угрозы… Мы резко начали решать эту проблему несколько месяцев назад, и через несколько недель у нас будет результат», — заявила министр.

Шакалиене отметила, что сейчас продолжаются закупки необходимого оборудования для противодействия беспилотникам, а в будущем предполагается расширение технических возможностей в этом направлении.

В то же время она подчеркнула, что сравнивать ситуацию в Литве с обстоятельствами в Беларуси якобы неуместно, поскольку условия безопасности в обеих странах являются «существенно разными».

«Ситуация в Беларуси другая, чем в Литве — никто не беспокоится о том, что еще пострадает от стрельбы направо и налево в воздушном пространстве. Это точно не первый и не последний уничтоженный ими беспилотник. Это происходит периодически. Количество другое, чем у нас», — добавила министр.

28 июля в воздушном пространстве Литвы обнаружили беспилотник неустановленного типа, который, вероятно, залетел на территорию страны из Беларуси.

Местные жители заметили дрон утром в понедельник на высоте около 200 метров недалеко от Вильнюса. Полиция сообщила, что привлекла все силы для его поиска. Пока непонятно, какой именно дрон залетел в Литву и где он мог упасть.

В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что в Литву залетел дрон из Беларуси, назвав это попыткой России унизить НАТО в странах Балтии.

10 июля в Литве также заявляли, что в страну с территории Беларуси залетел российский дрон-приманка, который был без боевой части. Тогда руководство страны переводили в укрытие, поскольку изначально считалось, что в Литву залетел шахед.