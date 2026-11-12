Менее чем через две недели. Силы обороны вывели из строя 36% мощностей РФ по нефтепереработке и поразили все пять крупнейших НПЗ

Дым в Ленинградской области после атаки дронов 11 ноября 2026 года (Фото: Social Media/via REUTERS)

Силы обороны Украины в период с 30 октября по 11 ноября 2026 года поразили с помощью средств Fire Point как минимум девять российских нефтеперерабатывающих заводов , сообщает Fire Point в четверг, 12 ноября.

Совокупная мощность российских заводов, пораженных за последние 13 дней, составляет более 120 млн тонн нефти в год — это 36% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора.

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Дополнено в 13:20. Генеральный штаб ВСУ уточнил, что с 30 октября Силы обороны поразили пять из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский НПЗ. Ударам подверглись и более мелкие предприятия — Новокуйбышевский и Саратовский заводы.

В частности, 11 ноября был поражен завод в Омске, расположенный в 2500 км от украинской границы. Это самый мощный нефтеперерабатывающий завод страны-агрессора. Он способен перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год и имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в РФ (около 99%), сообщил Генштаб.

«За неполные две недели под ударами оказались предприятия, на которые приходится более трети всех нефтеперерабатывающих мощностей России», — отметили в Fire Point.

Удары по российским НПЗ — последние новости

6 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в ответ на удары российских оккупантов по объектам украинской энергетики Киев продолжит операцию против НПЗ страны-агрессора.

7 ноября беспилотники атаковали Саратовский НПЗ. 9 ноября сообщалось, что украинские войска нанесли удар по второму по величине в России — Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области.

11 ноября дроны атаковали нефтяные терминалы в порту Усть-Луга — ключевом порту для экспорта российской нефти на Балтийском море.

По данным Reuters, с конца октября 2026 года удары украинских беспилотников по российским НПЗ сократили мощности РФ по переработке нефти примерно на 30% и вызвали дефицит топлива как минимум в шести российских регионах.