РосСМИ сообщают об атаке дронов на завод Купол в Ижевске, который производит ЗРК Тор — видео

1 июля, 11:08
Пожар после удара беспилотников в российском Ижевске, 1 июля 2025 года (Фото: Скриншот из видео Supernova+/Telegram)

Во вторник, 1 июля, дроны атаковали Ижевский электромеханический завод Купол в российском городе Ижевск.

Об этом сообщил российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей.

Паблик утверждает, что в результате атаки беспилотников на завод пострадали по меньшей мере девять человек.

Перед этим Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Ижевска.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов заявил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил, что в Ижевске прогремели взрывы.

Он отметил, что Ижевский электромеханический завод Купол является одним из главных производителей ЗРК Тор и ударных БпЛА Гарпия-А1 для армии страны-агрессора России.

Ранее жители российских Саратова и Энгельса сообщили о звуках взрывов и сирены. Кроме того, под атакой дронов находились Ростов, Таганрог, Новошахтинск и несколько районов Ростовской области.

В Минобороны России утверждают, что в ночь на 1 июля над РФ и оккупированным Крымом было якобы уничтожено и перехвачено 60 БпЛА.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Война России против Украины атака дронами Россия ЗРК Тор удары по территории РФ

