Беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области РФ — росСМИ 28 августа, 11:39 Военный аэродром в Брянской области атаковали три дрона (Фото:Радио Свобода)

В ночь на понедельник, 28 августа, беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области РФ.

По данным издания Baza, было запущено три ударных дрона. Их якобы уничтожили силы российской ПВО.

Обломки беспилотников упали на территории аэродрома.

Утверждается, что пострадавших в результате атаки нет, загорелась трава. Техника якобы не пострадала.

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В эти же сутки дроны атаковали Москву. БПЛА в Подмосковье сбили в пяти километрах от Московского вертолетного завода в Люберцах.

В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов. 30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 18 августа в Подмосковье и столице России прогремели взрывы. Некоторые ресурсы сообщили о «взрыве беспилотника» возле одной из башен Москва-Сити, опубликовав видео, на котором россиянка рассказывает, что «Сити опять подорвали». Из-за атаки в Москве закрывали все аэропорты.



После атаки 24 июля СМИ сообщили, что этот налет на Москву был спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.