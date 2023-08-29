В РФ заявили об атаке двух беспилотников на Тульскую область 29 августа, 06:48 Воронка после падения беспилотника в Тульской области в марте текущего года (Фото:Baza/Telegram)

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что рано утром во вторник, 29 августа, Тульскую область атаковали беспилотники.

Там утверждают, что дроны якобы удалось сбить.

В соцсетях жители российского региона сообщили о «сильном хлопке в небе». В жилых домах задрожали окна, у авто во дворах сработал сигнализации.

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Вероятно, взрыв также слышали и в самой Туле.

В ночь на 29 августа беспилотник также был замечен в Белгородской области. Его якобы удалось сбить российским ПВО.

23 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что БПЛА атаковали село Лавы Валуйского округа.

В ночь на 27 августа в Курске прозвучало несколько мощных взрывов. В минобороны России заявили об успешном сбитии беспилотников. При этом губернатор Курской области сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом.

Позже стало известно, что ударные дроны атаковали военный аэродром. Источники NV в СБУ сообщили, что дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Кроме того, среди пораженных целей — радары комплекса С-300 и два Панциря.





