В Норвегии из-за неизвестного дрона развернули пассажирский авиарейс

В воскресенье вечером, 28 сентября, в Норвегии из-за неизвестного дрона развернулся пассажирский авиарейс, следовавший из Осло в город Бардуфосс на севере страны.

Об этом сообщает NRK.

В 23:30 по местному времени авиакомпания Norwegian подтвердила, что рейс, который следовал из Осло в Бардуфосс, был вынужден развернуться.

«Рейс, следовавший из Осло в Бардуфосс, был вынужден развернуться из-за обнаружения дрона», — сообщил NRK пресс-секретарь Norwegian.

Аэропорт в Тромсё в связи с этим временно закрыли. По данным Flightradar, самолет Norwegian развернулся в 20:47. В то же время уже в 21:15 из аэропорта вылетел другой самолет.

Фото: Flightradar24

Других деталей издание не приводит.

27 сентября в Норвегии зафиксировали пролет беспилотников над военной авиабазой Эрланд.

Ранее о похожих инцидентах сообщали в Швеции и Дании, где также замечали беспилотники над военными объектами.

23 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщал, что РФ трижды нарушила ее воздушное пространство в 2025 году: один раз весной и дважды летом.

Последние российские провокации на территории стран НАТО — что известно

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. По данным СМИ, БпЛА РФ, предположительно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что в 18:23 самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Веке, где он исчез с радаров. Там также указали, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

Инфографика: NV

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созвала заседание Совбеза.

23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

Сразу после Копенгагена, в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов. Все рейсы, которые должны были приземляться там, перенаправили в другие аэропорты.

Кроме того, 23 сентября Североатлантический совет НАТО собрался для проведения консультаций в соответствии со статьей 4 и решительного осуждения нарушения Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября. Альянс обвинил РФ в эскалации и пообещал «решительный ответ».