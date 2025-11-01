Об этом сообщает Die Welt.



Около 20:00 по местному времени очевидцы сообщили о замеченном дроне в зоне полетов. Полиция начала поиски, привлекая вертолет, однако обнаружить аппарат не удалось.

В результате инцидента несколько рейсов из Стокгольма, Анталии, Хельсинки и Лондона были перенаправлены в другие аэропорты, что повлекло значительные задержки.

Аэропорт BER предупредил пассажиров о задержках и отмене рейсов и посоветовал проверять статус своих рейсов онлайн.