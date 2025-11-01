Из-за дрона в Берлине приостановили полеты в аэропорту BER — СМИ

1 ноября, 02:10
Поделиться:
Аэропорт BER предупредил пассажиров о задержках и отмене рейсов (Фото: .instagram.com/berlin_airport/)

Аэропорт BER предупредил пассажиров о задержках и отмене рейсов (Фото: .instagram.com/berlin_airport/)

В Германии вечером 29 октября временно приостановили полеты в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) из-за появления беспилотника.

Об этом сообщает Die Welt.

Около 20:00 по местному времени очевидцы сообщили о замеченном дроне в зоне полетов. Полиция начала поиски, привлекая вертолет, однако обнаружить аппарат не удалось.

Реклама

В результате инцидента несколько рейсов из Стокгольма, Анталии, Хельсинки и Лондона были перенаправлены в другие аэропорты, что повлекло значительные задержки.

Аэропорт BER предупредил пассажиров о задержках и отмене рейсов и посоветовал проверять статус своих рейсов онлайн.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Берлин Германия Дроны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies