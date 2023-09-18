Министр обороны Болгарии: Найденный на побережье Черного моря дрон связан с войной России против Украины 18 сентября, 19:39 Найденный на побережье дрон (Фото:Novinite.com)

Глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что дрон, который был найден на побережье Черного моря в селе Тюленево, предположительно связан с войной России против Украины.

Об этом сообщает CNN.

Министр сказал, что дрон «связан с войной, которую Россия развязала против Украины», однако, по его словам, невозможно точно сказать, чей это был дрон и откуда он прибыл.

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Тагарев добавил, что не знает, как долго дрон пролежал незамеченным, но отметил, что это не первый подобный случай.

«Уже есть случаи падения останков дронов и других боеприпасов. У нас нет оснований думать, что эта война обойдет нас стороной», — сказал министр.

В ночь на понедельник, 18 сентября, на побережье Черного моря в Болгарии в селе Тюленево нашли неизвестный дрон с, вероятно, взрывчаткой. Мэр общины Шабла Мариан подчеркнул, что беспилотник «один из тех, которые используются в войне в Украине».

Тюленево — населенный пункт, расположенный в 70 км от границы с Румынией, на территорию которой уже падали обломки российских БПЛА во время атак на Украину.