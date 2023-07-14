Взрыв слышал почти весь город. В Курской области возле здания ФСБ упал дрон — видео
Дрон упал в Курской области (Фото:t.me/breakingmash)
В ночь на пятницу, 14 июля, в Курской области возле здания ФСБ упал дрон, взрыв слышал почти весь город.
Как сообщает Telegram-канал Mash, дрон упал в 100 метрах от местного отделения ФСБ в Курчатове. Части БПЛА попали в жилой дом. Там выбило окна.
Информации о пострадавших нет.
Атаковавший Курчатов дрон был самодельный и на реактивной тяге. Со слов местных, его остановило дерево, которое растет рядом с домом.
23 июня в Курске прогремел мощный взрыв. Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что россияне сбили БПЛА, который атаковал город.
8 июля в городе Шебекино Белгородской области прогремел ряд взрывов после чего вспыхнули пожары.