Взрыв слышал почти весь город. В Курской области возле здания ФСБ упал дрон — видео 14 июля, 07:23 Дрон упал в Курской области (Фото:t.me/breakingmash)

В ночь на пятницу, 14 июля, в Курской области возле здания ФСБ упал дрон, взрыв слышал почти весь город.

Как сообщает Telegram-канал Mash, дрон упал в 100 метрах от местного отделения ФСБ в Курчатове. Части БПЛА попали в жилой дом. Там выбило окна.

Информации о пострадавших нет.



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Атаковавший Курчатов дрон был самодельный и на реактивной тяге. Со слов местных, его остановило дерево, которое растет рядом с домом.

23 июня в Курске прогремел мощный взрыв. Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что россияне сбили БПЛА, который атаковал город.

8 июля в городе Шебекино Белгородской области прогремел ряд взрывов после чего вспыхнули пожары.