В Литву второй раз за месяц залетел российский дрон

В Литве заметили дрон, похожий на российский шахед, 28 июля 2025 года (Фото: Скриншот видео / LRT / Х)

В воздушном пространстве Литвы в понедельник, 28 июля, обнаружили беспилотник неустановленного типа , который, вероятно, залетел на территорию страны из Беларуси, пишет LRT .

Местные жители заметили дрон утром в понедельник на высоте около 200 метров недалеко от Вильнюса. Полиция сообщила, что задействовала все силы для его поиска. Пока неясно, какой именно дрон залетел в Литву и где он мог упасть.

В Сети появились кадры беспилотника, напоминающего российский шахед.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сказала, что информация о залетевшем из Беларуси дроне уточняется.

«Я только что говорила с главой МВД и командармом — информация уточняется. Хотим обратить внимание на то, что сегодня благоприятная погода для запуска метеозондов, которые контрабандисты используют для пересылки своих товаров», — прокомментировала Шакалене.

В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что в Литву залетел дрон из Беларуси, назвав это попыткой России унизить НАТО в странах Балтии.

10 июля в Литве также заявляли, что в страну с территории Беларуси залетел российский дрон-приманка, который был без боевой части. Тогда руководство страны переводили в укрытие, поскольку изначально считалось, что в Литву залетел шахед.

В ночь на 28 июля страна-агрессор РФ выпустила по Украине 324 беспилотника, 4 ракеты Х-101 и 3 Кинжала. ПВО Украины обезвредила 311 целей. Основным направлением ночного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области.