В конце июня Россия впервые нанесла удар по Харькову с помощью дрона типа Черника . Он имеет несколько версий, большая из которых достигает дальности до 100 километров.

Известно, что дроны этой серии производят в двух вариантах — легком (Черника-1) и более тяжелом (Черника-2).

В своей инфографике NV напоминает об опасности, которую представляют собой такие российские дроны.

Реклама

Инфографика: NV

Дрон Черника-2 — это беспилотник типа летающее крыло, предназначенный для поражения блиндажей и бронетранспорта. Россияне используют этот БПЛА на фронте уже с 2024 года, но в июне 2025-го он был впервые применен при атаке на гражданскую инфраструктуру Харькова.

Технические характеристики дрона Черника-2:

Скорость: 60 км/ч

Дальность полета: 100 км

Продолжительность полета: до 2 ч

Высота полета: 1,5 км

Боевая нагрузка: до 3,5 кг

Беспилотник оснащен системой донаведения на цель, что позволяет завершать атаку даже при потере сигнала или видеосвязи. Средства РЭБ могут быть малоэффективны в борьбе с этим беспилотником. Однако противодействовать такому беспилотнику способны зенитные FPV-дроны.

Дрон оборудован функцией автопилота, благодаря которой управление им осуществляется только на завершающем этапе полета.

Запуск происходит с рук или с помощью катапульты.

Дрон изготовлен из простейших материалов, в частности пенопласта. Он имеет осколочно-фугасную боевую часть.

Модификация Черника-1

Это более легкая версия дрона без донаведения, с меньшей боевой нагрузкой и радиусом действия, преимущественно используемая для поражения легкового транспорта и личного состава.

Боевая нагрузка: 0,7 кг

Скорость: 75 км/ч

Дальность полета: 80 км

Данные: Defence Express, Милитарный