Новая угроза для прифронтовых городов. Что известно о дроне Черника, которым РФ недавно впервые ударила по Харькову — инфографика NV
Скорость дрона Черника-2 — до 60 км/ч (Фото: Defense Express)
В конце июня Россия впервые нанесла удар по Харькову с помощью дрона типа Черника. Он имеет несколько версий, большая из которых достигает дальности до 100 километров.
Известно, что дроны этой серии производят в двух вариантах — легком (Черника-1) и более тяжелом (Черника-2).
В своей инфографике NV напоминает об опасности, которую представляют собой такие российские дроны.
Дрон Черника-2 — это беспилотник типа летающее крыло, предназначенный для поражения блиндажей и бронетранспорта. Россияне используют этот БПЛА на фронте уже с 2024 года, но в июне 2025-го он был впервые применен при атаке на гражданскую инфраструктуру Харькова.
Технические характеристики дрона Черника-2:
- Скорость: 60 км/ч
- Дальность полета: 100 км
- Продолжительность полета: до 2 ч
- Высота полета: 1,5 км
- Боевая нагрузка: до 3,5 кг
Беспилотник оснащен системой донаведения на цель, что позволяет завершать атаку даже при потере сигнала или видеосвязи. Средства РЭБ могут быть малоэффективны в борьбе с этим беспилотником. Однако противодействовать такому беспилотнику способны зенитные FPV-дроны.
Дрон оборудован функцией автопилота, благодаря которой управление им осуществляется только на завершающем этапе полета.
Запуск происходит с рук или с помощью катапульты.
Дрон изготовлен из простейших материалов, в частности пенопласта. Он имеет осколочно-фугасную боевую часть.
Модификация Черника-1
Это более легкая версия дрона без донаведения, с меньшей боевой нагрузкой и радиусом действия, преимущественно используемая для поражения легкового транспорта и личного состава.
- Боевая нагрузка: 0,7 кг
- Скорость: 75 км/ч
- Дальность полета: 80 км
Данные: Defence Express, Милитарный