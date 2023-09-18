Беспилотник атаковал нефтебазу Роснефти в Рязанской области РФ — росСМИ
Рязанскую область РФ атаковал беспилотник (Фото:tehne.com)
17 сентября беспилотник атаковал нефтебазу Роснефти в Рязанской области страны-агрессора России.
Как сообщает Baza, атака произошла рано утром на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании в Железнодорожном районе.
Роспропаганда сообщила, что дрон самолетного типа попытался атаковать резервуар с несколькими тысячами тонн бензина. Он якобы оставил лишь небольшую вмятину на резервуаре.
На данный момент выясняется, откуда был запущен БПЛА.
17 сентября россияне пожаловались на новую атаку на аэродром Шайковка.
В тот же день они сообщали, что в Орловской области дрон атаковал и повредил нефтебазу.
В ночь на 17 сентября сообщалось об атаке дронов на Крым и Москву.