Беспилотник атаковал нефтебазу Роснефти в Рязанской области РФ — росСМИ 18 сентября, 14:33 Рязанскую область РФ атаковал беспилотник (Фото:tehne.com)

17 сентября беспилотник атаковал нефтебазу Роснефти в Рязанской области страны-агрессора России.

Как сообщает Baza, атака произошла рано утром на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании в Железнодорожном районе.

Роспропаганда сообщила, что дрон самолетного типа попытался атаковать резервуар с несколькими тысячами тонн бензина. Он якобы оставил лишь небольшую вмятину на резервуаре.

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На данный момент выясняется, откуда был запущен БПЛА.

17 сентября россияне пожаловались на новую атаку на аэродром Шайковка.

В тот же день они сообщали, что в Орловской области дрон атаковал и повредил нефтебазу.

В ночь на 17 сентября сообщалось об атаке дронов на Крым и Москву.