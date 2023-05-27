Дрон-камикадзе атаковал машину с военными РФ в Брянской области — СМИ 27 мая, 15:47 Машина минобороны страны-агрессора России, якобы атакованная дроном (Фото:Baza / Telegram)

В Брянской области страны-агрессора России неизвестный дрон-камикадзе атаковал Ниву российского министерства обороны, погибли двое военных, утверждают российские Telegram-каналы.

«Автомобиль был атакован сегодня около 12 дня на дороге в Климовском районе (около 750 метров от границы). Дрон пробил крышу и сдетонировал», — утверждает Telegram-канал Shot.



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Канал Baza опубликовал фото с якобы поврежденной машиной. Чиновники страны-агрессора официально это не комментировали.



Baza также заявляет, что в Брянскую область якобы «пытаются прорваться диверсанты», рядом с населенными пунктами Сушаны и Бровничи «идет бой».



Ранее в субботу, 27 мая, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что два беспилотника атаковали здание нефтепровода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался на якобы четыре атаки беспилотниками по региону за сутки. Гладков также заявил о якобы «многочисленном артиллерийском обстреле» Шебекино.

Российские каналы также утверждают, что ночью 27 мая два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию, обслуживающую нефтепровод Дружба, в Тверской области.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.



Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.



По словам бойцов, в ходе рейда они зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.

