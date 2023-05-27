Дрон-камикадзе атаковал машину с военными РФ в Брянской области — СМИ

27 мая, 15:47
Поделиться:
Машина минобороны страны-агрессора России, якобы атакованная дроном (Фото:Baza / Telegram)

Машина минобороны страны-агрессора России, якобы атакованная дроном (Фото:Baza / Telegram)

В Брянской области страны-агрессора России неизвестный дрон-камикадзе атаковал Ниву российского министерства обороны, погибли двое военных, утверждают российские Telegram-каналы.

«Автомобиль был атакован сегодня около 12 дня на дороге в Климовском районе (около 750 метров от границы). Дрон пробил крышу и сдетонировал», — утверждает Telegram-канал Shot.

Видео дня

Читайте также:
Силы сопротивления действуют даже в районе Москвы. В ходе рейда в Белгородскую область удалось собрать ценную информацию для ГУР — Юсов

Канал Baza опубликовал фото с якобы поврежденной машиной. Чиновники страны-агрессора официально это не комментировали.

Baza также заявляет, что в Брянскую область якобы «пытаются прорваться диверсанты», рядом с населенными пунктами Сушаны и Бровничи «идет бой».

Читайте также:
Роман Свитан
Роман Свитан
Разведка боем в Белгородской области. Как это поможет наступлению ВСУ

Ранее в субботу, 27 мая, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что два беспилотника атаковали здание нефтепровода. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался на якобы четыре атаки беспилотниками по региону за сутки. Гладков также заявил о якобы «многочисленном артиллерийском обстреле» Шебекино.

Российские каналы также утверждают, что ночью 27 мая два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию, обслуживающую нефтепровод Дружба, в Тверской области.

Читайте также:
«Нам понравилось, придем еще». Подробности о рейде в Белгородскую область из первых уст — интервью с Цезарем из Легиона Свобода России

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.

Читайте также:

Бойцы легиона «Свобода России» и РДК совершили рейд на территории Белгородской области РФ (Фото:DR) «Это не последний заход в РФ». Как бойцы легиона Свобода России и РДК прорвались в Белгородскую область и что происходило там — интервью NV

Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

По словам бойцов, в ходе рейда они зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Российская агрессия Беспилотники Белгородская область БПЛА Брянская область Дроны Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X