В Дрездене вооруженный мужчина взял в заложники людей в торговом центре. Перед этим он напал на радиостанцию — СМИ
Люди возле рождественской ярмарки в Дрездене, территорию которой охраняет полиция (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)
В Дрездене полиция заявила, что вооруженный мужчина взял людей в заложники в одном из торговых центров в субботу, 10 декабря.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Сейчас возле оцепленного здания магазина Altmarktgalerie много правоохранителей. Они эвакуировали оттуда людей. Жителей просят держаться подальше от рождественской ярмарки, расположенной в этом районе. Местные власти открыли телефонную линию связи с подозреваемым.
По данным таблоида Bild, злоумышленник, предположительно, убил 70-летнюю женщину. Затем он ворвался в помещение радиостанции Radio Dresden и открыл стрельбу из пистолета, после чего скрылся в торговом центре, где забаррикадировался в аптеке, пишет издание. Как сообщает DW, полиция не уточнила, есть ли еще погибшие. По словам представителей радиостанции, злоумышленник еще не был задержан.
Как сообщает DW, полиция вскоре подтвердила, что тело 62-летней женщины обнаружили в квартире в районе Пролис — она была матерью подозреваемого.