В Дрездене вооруженный мужчина взял в заложники людей в торговом центре. Перед этим он напал на радиостанцию — СМИ

10 декабря, 12:59
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Люди возле рождественской ярмарки в Дрездене, территорию которой охраняет полиция (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

Люди возле рождественской ярмарки в Дрездене, территорию которой охраняет полиция (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

В Дрездене полиция заявила, что вооруженный мужчина взял людей в заложники в одном из торговых центров в субботу, 10 декабря.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сейчас возле оцепленного здания магазина Altmarktgalerie много правоохранителей. Они эвакуировали оттуда людей. Жителей просят держаться подальше от рождественской ярмарки, расположенной в этом районе. Местные власти открыли телефонную линию связи с подозреваемым.

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REUTERS/Matthias Rietschel
Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

По данным таблоида Bild, злоумышленник, предположительно, убил 70-летнюю женщину. Затем он ворвался в помещение радиостанции Radio Dresden и открыл стрельбу из пистолета, после чего скрылся в торговом центре, где забаррикадировался в аптеке, пишет издание. Как сообщает DW, полиция не уточнила, есть ли еще погибшие. По словам представителей радиостанции, злоумышленник еще не был задержан.

Как сообщает DW, полиция вскоре подтвердила, что тело 62-летней женщины обнаружили в квартире в районе Пролис — она была матерью подозреваемого.

REUTERS/Matthias Rietschel
Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Германия Дрезден Радиостанция Стрельба

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