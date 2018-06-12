Драма с захватом заложников в Париже: раненому и беременной удалось сбежать

В Париже удалось сбежать двум заложникам, которых неизвестный удерживал в офисном здании в 10-м округе столицы Франции.

Как сообщает The Guardian, неизвестный вошел в здание под видом курьера. Он ударил одного мужчину, которому удалось сбежать. Беременной женщине также удалось спастись. Женщина находится в состоянии шока.

По информации издания, вооруженный мужчина первоначально захватил по меньшей мере трех заложников.

Правоохранители находятся в контакте с подозреваемым. Во время переговоров злоумышленник сообщил, что он вооружен пистолетом и бомбой, и потребовал связаться с посольством Ирана в Париже.

Сбежавший заложник подтвердил, что у захватчика есть письмо для французского правительства, которое он хотел бы передать иранскому послу.

Напомним, что 12 июня мужчина взял в заложники двух человек в Париже. Полиция оцепила место происшествия.