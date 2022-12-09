«Извините, ребята, вы не изменились». Латвийский медиаменеджер — о канале Дождь и о том, как в его стране ведут себя российские журналисты 9 декабря, 08:36 Эксклюзив НВ Нацсовет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) в декабре решил аннулировать лицензию на вещание телеканала Дождь (Фото:Reuters)

Константинс Кузиковс, глава правления AS Delfi, латвийского подразделения сети новостных онлайн-ресурсов в странах Балтии, — о лишении лицензии российского телеканала Дождь и о том, как этот скандал выглядит в Латвии.

Решение Латвии аннулировать вещательную лицензию российского либерального телеканала Дождь обернулось грандиозным скандалом. Латвийский регулятор принял решение отозвать лицензию после того, как Дождь неоднократно демонстрировал в эфире карту РФ с Крымом в ее составе, а ведущий канала рассказывали о том, как помогает российским военным, воюющим в Украине. Так как латвийская лицензия давала право распространять созданный Дождем контент в Евросоюзе, России, США и других странах, то теперь ожидается, что российский телеканал исчезнет с экранов телезрителей немалой части мира. Пока следом за Латвией о прекращении его вещания заявили Эстония и Литва.

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В свою очередь представители Дождя после лишения лицензии сделали ряд резких заявлений, обвиняя латвийского регулятора в содействии диктатору Путину и лишении права россиян на объективную информацию. Интересно, что Дождь поддержали практически все российские либеральные СМИ, включая интернет-издания Медузу и Новую газету.

О том, как воспринимают скандал в Латвии, в том числе в медиа-среде, НВ поинтересовался у Константинса Кузиковса, главы правления AS Delfi, латвийского подразделения сети новостных онлайн-ресурсов в странах Балтии.

— Как влияет аннулирование лицензии на вещание телеканала Дождь на будущее этого СМИ?

— Получается, что они могут продолжать вещание в YouTube. Просто они не могут продолжать вещание посредством кабельного оператора, на кабельном телевидении. Как я знаю, так же запретила вещание в кабельных сетях Литвa.

— …И Эстония.

— Не удивлен. Они, конечно же, могут попробовать получить лицензию в какой-то другой стране. Но будем реалистами: лицензия в Латвии была выдана на намного более благоприятных условиях, быстрее, тем более, они получили техническую поддержку от латвийских СМИ. Они и запускались здесь, в Латвии, на базе одного из СМИ, используют студию. Был такой открытый подход. Они могут попробовать в другой стране. Будет ли точно так же легко? Не знаю. Будут ли их так же понимать на русском языке где-то западнее? Очень сомневаюсь. Тем более, первым будет вопрос: почему вам запретили вещание в Латвии? Каждый раз на него придется отвечать.