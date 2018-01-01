Достоинство Януковича и Путин, до которого плохо доходит. Топ-5 цитат недели Сегодня, 09:33 246 Цей матеріал також доступний українською Янукович отказался выступать в суде по видеосвязи из больницы, чтобы избежать "унижения достоинства"

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.

Это унижение достоинства.

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича объяснили, почему их подзащитный не может выступить с последним словом на суде над ним по видеосвязи, находясь в больничной палате.

Я самый квалифицированный человек на пост президента в стране.

Джо Байден, бывший вице-президент США, сделал резонансное заявление.

До Путина явно плохо доходит.

Джеймс Мэттис, министр обороны США охарактеризовал действия президента РФ после обнародования данных о попытке вмешательства России в промежуточные выборы в США.

Если сильно жизнь стала в тягость, иди походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе.

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, дал совет соотечественникам, недовольным уровнем жизни.

Это реальный я, уверяю вас. Вскоре отпраздную свой 76-й день рождения.

Мохаммаду Бухари, президент Нигерии опроверг слухи о том, что он умер и был заменен клоном.

Больше читайте в свежем номере журнала Новое Время №45-46 от 6 декабря 2018 года