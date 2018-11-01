Досрочные выборы в парламент Армении назначили на 9 декабря

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении досрочных выборов Национального собрания Армении 9 декабря 2018 года.
"Назначить внеочередные выборы Национального собрания Армении 9 декабря", - говорится в указе президента от 1 ноября.
Президентский указ вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.
Напомним, что 1 ноября Национальное собрание Армении во второй раз не избрало премьер-министра, в связи с чем парламент, согласно Конституции, распускается.
Единственным кандидатом на должность премьер-министра был выдвинут исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.
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