Администрация Трампа досрочно рассекретила файлы ФБР по Мартину Лютеру Кингу

Президентская администрация Дональда Трампа досрочно обнародовала файловые материалы ФБР по Мартину Лютеру Кингу, которые вызвали решительный протест в семье Кинга и в Южной христианской лидерской конференции (SCLC), основанной Кингом в 1957 году.

Об этом сообщает AP News.



Они отметили, что ФБР прибегало к незаконному прослушиванию и наблюдению с целью дискредитации деятеля гражданских прав и всего движения.

Сыном и дочерью Кинга, Мартином III и Бернисой, было выпущено предварительное сообщение о времени публикации документов. Они призвали читателей обращаться к материалам с «сочувствием, сдержанностью и уважением к нашей семейной скорби».

В документах указано масштабное наблюдение ФБР под руководством Эдгара Гувера, включая подслушивание телефонных разговоров, подключение жучков в отелях и использование информаторов против Кинга.

Аналитики, историки и журналисты уже начали подготовку к изучению содержания этих документов с целью выявления новых фактов об убийстве Кинга 4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси.

Ранее президент Байден предоставлял дополнительные отсрочки в 2021, 2022 и 2023 годах, чтобы обеспечить тщательное изучение документов и избежать риска утечки чувствительной информации.

Согласно новому распоряжению, Трамп отметил, что дальнейшее сокрытие информации противоречит общественным интересам. Документы по убийствам Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга будут рассекречены в максимально короткие сроки:

В течение 15 дней должен быть представлен план полного раскрытия всех записей, связанных с убийством Джона Кеннеди.

В течение 45 дней необходимо разработать план рассекречивания документов, связанных с убийствами Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

В документе указано, что его выполнение должно быть в рамках действующего законодательства и при условии наличия необходимого финансирования.

20 января Трамп пообещал рассекретить все записи, связанные с убийством президента Джона Кеннеди.