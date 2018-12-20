"Дорогостоящая ошибка": в США сенаторы критикуют решение о выводе войск из Сирии Сегодня, 07:23 236 Цей матеріал також доступний українською Вывод солдат США из Сирии "придает смелости" ИГ, Асаду, Ирану и России, говорится в письме сенаторов Фото: pixabay.com

В США группа сенаторов направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором критикуют решение о выводе войск из Сирии.

Авторами документа выступили сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Том Коттон, Марко Рубио, Джони Эрнст, а также представитель Демократической партии Джинн Шейхин и беспартийный сенатор Ангус Кинг.

Сенаторы указывают, что сейчас вывод контингента из Сирии "преждевременен" и является "дорогостоящей ошибкой", которая не только угрожает безопасности США, но также "придает смелости" террористической группировке Исламское государство, президенту Сирии Башару Асаду, Ирану и России.

В письме говорится, что Иран и РФ используют конфликт в Сирии "в качестве сцены для усиления своего влияния в регионе". По словам сенаторов, "любой признак слабости, замеченный Ираном или Россией, приведет лишь к увеличению их присутствия в регионе и снижению доверия со стороны наших партнеров и союзников".

Администрация Трампа "не должна повторить ошибки" своих предшественниц, говорится в документе.

Члены Сената призывают главу государства пересмотреть решение о выводе войск, чтобы обеспечить сохранность стратегических интересов нашей нации.

Напомним, в Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих.

По данным СМИ, вывод американских войск из Сирии может продлиться от двух до трех месяцев.